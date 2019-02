„Sweater Weatheri” hitimeister The Neighbourhood: rokkstaare enam ei eksisteeri 

The Neighbourhood on Ameerika bänd, mis loodi 2011. aastal. Nende suurem tuntus saabus 2012. aastal looga „Sweater Weather”, mille videot on Youtube’is vaadatud 287 miljonit korda. Eelmisel aastal ilmus nende kolmas stuudioalbum, mis kannab nime „The Neighbourhood”. Lisaks avaldasid nad ka kolm EP-d: „Hard”, „To Imagine” ning „Ever Changing”, mis annavad avaldamise järjekorras kokku lause „Hard To Imagine The Neighbourhood Ever Changing” (Raske on ette kujutada, et naabruskond iial muutuks – T.J.).

„Kuna esimesed kaks EP-d, mis avaldasime, olid „Hard” ja „To Imagine”, moodustus see lause muusika tegemise käigus,” sõnab Mikey. „Kogu projekt on meie jaoks väga tähendusrikas. Ma ei saaks öelda, et täispikk album on meie jaoks kuidagi olulisem kui kolm viimast EP-d. Vaatame kogu seda projekti kui ühte terviklikku albumit,” lisab Margott. Oma lemmikutena toob ta välja lood „Stuck With Me” ning „Void”.

Samal teemal Muusika The Neighbourhood esineb esmakordselt Eestis Bändi solist Jesse Rutherford ütles 2014. aastal ausalt, et tunneb, et rock’n’roll on surnud. „Kunagi oli rock’n’roll muusika, mida kõik kuulasid, see oli mainstream (peavool - T.J.). Kuid rokkstaari kui sellist enam ei eksisteeri. Nüüd on selle koha üle võtnud hiphop ja räpp. Mõnes mõttes nõustun temaga, aga kunagi ei tea – rokk võib veel suuremalt pildile tagasi tulla ning kõik võib muutuda,” lausub Mikey.

Ise kontsertidel ei käi

Youtube’i ja Soundcloudi üha kasvava populaarsuse ning tehnika arengu tõttu on tänapäeval võimalik igal muusikahuvilisel oma lugusid avaldada. Margott tõdeb aga, et alati, kui millegi kvantiteet suureneb, väheneb selle kvaliteet. „Kunagi ei olnud muusikat tegevatel noortel selliseid võimalusi nagu praegu, et oma loomingut avalikkusega jagada. Nüüd saavad nad seda teha ja veel täiesti tasuta, kui laevad oma lood üles Youtube’i või Soundcloudi. Üldiselt arvan, et muusika kvaliteet on selle tõttu langenud, kuid samas on ka rohkem kuulata,” räägib Mikey. „Loomulikult kinnitavad seda reeglit ka mõned erandid, mis on hea,” lisab ta.