GALERII | Simple Sessioni eelpidu pakkus silmailu ja head muusikat  

1. veebruaril toimus klubi Laev Arenas Simple Sessioni järelpidu Live Night, kus astus üles eesti räpi koorekiht – nublu, 5miinust ja Pluuto ning plaadimasinate taga DJ Paul Oja, Rämmar DJ-d ning MHKL & Jozels.



Simple Sessioni järelpidude programmijuht Philip Nikolajev kommenteeris peoprogrammi avalikustamisel, et Live Night on uus hingamine legendaarsete Simple Sessioni järelpidude kõrvale. „Simple Sessioni rahva seas on väga palju välismaalasi ja soovime neile Live Nightil tutvustada eesti räpiskeene kuumimaid nimesid,“ kommenteerib korraldaja. Ka plaadikeerutajad said Nikolajevi sõnul vastavalt sellele valitud: „Tegemist on hetke kõige kuumemate DJ-dega, kes on mõjutatud hip-hopist, aga ei mängi ainult 100% hip-hopi.“



Simple Session Live Night toimub pealinlaste seas tuntud Klubi Laev kõrval asuvas pop-up klubis Laev Arena. Tegemist on selleks talveks ehitatud suure välipaviljoniga, mis avab enda uksed kõikidele muusika- ja ekstreemspordisõpradele avalikult tänaõhtusel sündmusel.