Kohus mõistis koeratapja süüdi 

Joobes Helmut tulistas viieaastast Tuksi läinud aasta 19. augustil Võrumaal taluhoovis. Loomakliinikus tuvastati, et koeral on vasaku jala reis tihedalt haavleid täis ja reieluu on murdunud. Loomale tehti eutanaasia. Juhtunut asus uurima politsei ja Helmutile esitati süüdistus looma julmas kohtlemises. Lisaks esitati talle süüdistus tulirelva ebaseaduslikus kasutamises – mees hoidis loata sileraudset püssi oma Võrumaa kodus juba alates 1976. aastast. Jaanuari lõpus Helmuti süüasja arutanud Tartu maakohus määras katseaja pikkuseks aasta ja kaks kuud.