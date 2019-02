Tallinna Sadama protsessis vahetus kohtunik 

Tallinna Sadama kriminaalasjas on vahetunud kohtunik, kuna arvati, et senine ei jõua asja enne pensionile minekut ära menetleda.

Varem oli Tallinna Sadama kriminaalasjas kohtunikuks Julia Vernikova. Nüüd on asi läinud kohtunik Kristina Välistele, selgitas Harju maakohtu pressiesindaja Viivika Siplane. „Kohtunik vahetus, sest menetlus võib kujuneda pikemaks ja kohus tahtis vältida olukorda, kus kohtunik vahetub menetluse kestel, mitte alguses,“ sõnas Viivika Siplane. Riigiprokuratuur süüdistab Tallinna Sadama eksjuhte Allan Kiili ja Ain Kaljuranda 2005.–2015. aastani suures ulatuses altkäemaksu võtmises ning rahapesus. Süüdistus altkäemaksu võtmises on esitatud ka Tallinna Sadama hooldusosakonna endisele juhatajale Martin Paidele, lisaks süüdistatakse seitset füüsilist ja kaht juriidilist isikut altkäemaksu andmises ja sellele kaasaaitamises. Praeguseks on Kiili kaitsjad vaidlustanud riigikohtus määruse, millega jäeti Tallinna Sadama kriminaalasjas Türgi ja Poola laevatehaste esindajad kohtuprotsessi kaasamata.