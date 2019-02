Mees tahtis noaga veidi hirmutada, kuid pistis naise julmalt surnuks  

2017. aasta 6. detsembri hilisõhtul suskas tallinlane Nikolai Birjukov (41) kortermaja trepikojas oma elukaaslast Svetat (nimi muudetud) juhuslikult kaasas olnud kööginoaga, mille tera pikkuseks mõõdeti hiljem 15 cm. Sveta, keda mehe noalöök tabas vasakule poole selja ülemise kolmandiku piirkonda, heitis sündmuskohal hinge. Kell 22.02 kohale jõudnud politseipatrullile kinnitas napsine Nikolai, et soovis Svetat nalja pärast vaid hirmutada, sest neil on viimasel ajal olnud omavahelisi probleeme. Nikolai ütles võimuesindajatele, et kalli inimese surm võis küll saabuda tema süül, kuid kedagi tappa polnud tal vähimatki kavatsust.