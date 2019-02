SUUR HIINA HOROSKOOP: milliseid üllatusi toob algab sea-aasta?

Koera-aastat ja sellele eelnenud tulekukeaastat iseloomustasid Astrostyle.comi teatel gruppide endassesulgumine ja kanakarja kambakad. Siga aga on sõbralik ja külalislahke olend, kes paneb kõiki elust mõnu tundma. Löö kodu korda ja kutsu sinna palju sõpru, kuid veendu esmalt nende taustas – Siga on nii leplik loom, et laseb end vahel kaabakatel ära petta.