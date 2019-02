Elu Henrik Normann leidis uue armastuse? Ohtuleht.ee , täna, 18:43 Jaga:

Henrik Normann Alar Truu

Armastatud koomik ja näitleja Henrik Normann on oma Facebooki kontol märkinud, et ta on suhtes. Õnnitluskommentaaridest võib välja lugeda, et uueks kallimaks on Kristina.