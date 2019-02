Kas Maal on elu tänu ammusele kokkupõrkele? 

Texases asuva Rice'i ülikooli teadlaste sõnul on enamik süsinikust ja lämmastikust, millest meie inimkeha koosneb, ilmselt pärit sellelt planeedilt, mis Maast mööduma juhtus ja sellega kokku põrkas. Kokkupõrke tagajärjel paiskus maailmaruumi kivisadu, millest hiljem kujunes Kuu. Kuid paugu mõjul sattusid Maa pinnale ka elu sünniks vajalikud ained, vahendab The Guardian. Rice'i ülikooli tiim jõudis sellele järeldusele, tehes katseid geokeemiliste reaktsioonidega sama kõrgel temperatuuril ja sama kõrge surve all, nagu on maa sisemus.