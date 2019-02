Geenmuundatud kanad munevad vähiravimit 

Paljud haigused tekivad BBC Newsi teatel seetõttu, et keha ei tooda teatud kemikaali või valku piisaval määral. Valku sisaldava ravimi abil võib selliseid haigusi ohjes hoida, kuid nende ravimite tootmine on väga kallis. Edinburghis asuva firma Roslin Technologies teadlastel õnnestus aga leida nende sõnul vähemalt kümme korda odavam moodus. Nad lisasid kana DNA sellesse ossa, mis on seotud munavalge tootmisega, inimgeenid, mis toodavad kaht ülitähtsat valku. IFN-alpha 2a võitleb viiruste ja vähiga, macrophage-CSF ärgitab kahjustunud kudesid end parandama. Ühe ravimidoosi saamiseks piisab kolmest munast. Roslin Technologies loodab peagi ravimeid sel moel suures koguses tootma hakata, kuid poodidesse neid ei saadeta.