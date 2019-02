Mul ei tule und, kas võtta unerohtu? Miks ma näen tihti sama unenägu? 

Inimene veedab oma elust magades keskmiselt 200 000 tundi. Võib tunduda, et see on nagu maha visatud aeg – me ju lihtsalt lamame ega tee mitte midagi. Nii see loomulikult ei ole. Ilma uneta ei saaks meie umbes sada miljardit ajurakku puhata. Ja kui ajurakud ei puhka, on see hea pinnas vaimsetele häiretele ja südame-veresoonkonna haigustele. Rääkimata sellest, et oleme väsinud ja roidunud ning näeme ilma ja inimesi mustades toonides. Aga kuidas oma ajurakke puhata, kui und ei tule? Kas unerohu järele haaramine on hea mõte? Neile ja teistele küsimustele vastab Hea Une Keskuse kliiniline psühholoog ja unenõustaja Krista Peet.