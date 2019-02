Affleck loobus Batmani rollist 

Kolmes filmis Batmani mänginud Affleck annab teatepulga üle mõnele nooremale. Nimelt keskendub uus film nooremale Bruce Wayne'ile. Uue Batmani otsingud juba käivad. Ben loobus ka stsenaristi ja režissööri rollist, loovutades need Matt Reevesile. Kuid IMDB.comi teatel pole muret, et Affleck laisklema jääks. Ta toob produtsendina ekraanile Kate Alice Marshalli romaani „I Am Still Alive“ ning mängib selles meespeaosa. Kahekordne Oscari võitja lööb kaasa ka Gavin O'Connori draamas „Torrence“.