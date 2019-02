Film Eesti seriaalid – kas tõesti põlve otsas tehtud? Keit Paju , täna, 00:01 Jaga:

„MERIVÄLJA“: Sarja tavaline võttepäev, võttegrupi üks tähtsamaid liikmeid on operaator Madis Reimund (keskel). Tavaline on seegi, et sarja stsenaristi Indrek Harglat võtteplatsil ei näe – stsenaristid kurdavad, et nendega ei arvesta keegi. TV3

„Mind koheldi „Nukumaja“ esimese hooaja puhul üsna halvasti, eriti kui arvestada, et sarja idee tuli ju minult ja suuresti ise selle ka kanalile maha müüsin. Ma ei olnud kursis, et nii julmalt võibki keegi minuga üldse käituda. Et võtab mu suure unelma ja teeb sellest minuga nõu pidamata nii oma asja, et ma ei tunne paljusid enda ettekujutusi ekraanilt ära. Ega tahagi tunda!“ räägib Kanal 2s jooksnud seriaali „Nukumaja“ stsenarist Katrin Pauts. Teisedki Eesti sarjade stsenaristid on hakanud pead tõstma.