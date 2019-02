Kuidas Tartu rahu tähistamist segada püüti 

Esimene neist müütidest arutleb tollase Tartu rajooni kompartei juhtide kilda kuulnud Andrus Ansipi („Ma jõin ämma juures teed!“) osa üle miilitsa ja koerte tänavatele toomisel ja teine kinnitab, et koerad olevatki noori meeleavaldajaid näksinud.

Mõlemad legendid on ekslikud. Ansipil polnud rajoonimehena linnaga pistmist ja hiljem ei suutnud keegi leida kas või üht inimest, keda üks miilitsaid saatnud kahest koerast hammustanud oleks.

Tõsi on aga see, et inimesi oli paarikümnekraadisest külmast hoolimata väljas tuhandeid. Osa neist õnnestus hajutada kahte suurde saali Vanemuise tänavas, kus kõnelejad püüdsid inimeste pähe udu ajada. Osa aga trügis kangekaelselt Leen Kullmani nimelise kutsekooli poole. Selles majas Vanemuise 35 kirjutati Tartu rahulepingule alla. Rahva teed takistasid ette veetud bussid ja kilpide taha peitunud miilitsad, keda oli Tallinnastki appi toodud. Hulk noori peeti kinni, mitmele määrati kohtus arest.