Elu Olavi Pihlamägi: "Kui sul pole nahaalsust, siis lihtsalt jäädki ukse taha halli hiirena ootama. Sa pead ikka ukse ise lahti lööma." Aigi Viira , täna, 00:01

Olavi Pihlamägi. Mees, kes võib muusikast kõnelda tundide kaupa ja kes on kirjutanud Eesti esimese Eurovisioni-raamatu. Sõbrapäeval saab see multitalent 70aastaseks, aga välja näeb ikka kui nooruk. Üksnes lapsepõlve-lokid on ajapikku sirgeks veninud. Stanislav Moškov

Klassieksursioon on Riiast tagasiteel Tallinna. PAZ bussis istub teiste seas lokkispäine nooruk, kes vahetpidamata kõneleb. Pausideta. See on Olavi Pihlamägi, kes Pärnu peatuse ajal salaja suitsetamas käis ning püüab reetlikust aroomist vatramise abil vabaneda. Et vanematele vahele ei jääks. „Keegi ütles, et kui kogu aeg rääkida, saab suitsuhaisust lahti,“ naerab Olavi. „Rääkisin lakkamatult terve tee. See oli minu reportaaž. Pärast polnud mingit suitsuhaisu. Häält enam ka mitte. Aga klassikaaslastele meeldis!“