„Westworldi“ näitlejanna pihib enesetapukatsest 

Näitlejanna kannatas enda sõnul traumajärgse häire all, mida olid põhjustanud korduvad vägistamised ning aastaid kestnud vägivaldne armusuhe. Kuid avalikkuse ees varjas Wood oma valu. Sobiva haigla otsimisel oli tema põhimure, et keegi tema ravileminekust teada ei saaks. Vastasel juhul oleks võhivõõraste inimeste julmus tema paranemisšansse rängalt vähendanud, seletab Rachel.

Näitlejanna sõnul öeldi talle ja ta emale mitmest haiglast ruumipuuduse tõttu ära. Viimaks leidsid nad erahaigla, kuhu Evan kirjutas end sisse valenime all. Ärevusvastaste ravimitega sai näitlejatar meeleheitest peaegi üle ning leidis haiglast sõprugi. Nüüd käib ta endiselt teraapias, kuid on end ravimitest võõrutanud. Ta toonitab: depressioon ei ole mitte nõrkus, vaid haigus, vahel isegi surmahaigus. „Ja vahel pole inimestel vaja muud kui teada, et neid armastatakse ja et teised on neile toeks.“