Film Bollywoodis vändati esimene film lesbiarmastusest Toimetas Triin Tael , täna, 11:00

Filmi plakat. Twitter

Värske Bollywoodi film „Mida ma tundsin, kui ma seda tüdrukut nägin” on India kino jaoks revolutsiooniline, kirjutab Briti leht The Guardian. See on esimene kuulsate näitlejatega peavoolufilm, kus naine armastab teist naist.