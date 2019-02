Kellel on suurim pinksilaud? Tööjõupõud sunnib tööandjaid üksteist üle trumpama 

Uuringust ilmnes, et inimesed ei saa tihtipeale aru, mille eest neile lisatasu makstakse. Selgus ka, et mida vähem lisatasu maksmise süsteemist aru saadakse, seda suurem on ka rahulolematus. Enim mõjutab rahulolu siiski lisatasu suurus. Need, kellel lisatasu moodustab üle 20 protsendi töötasust, leiavad üldjuhul, et on see motiveeriv.

Tööandja poolt pakutavate soodustustega ei ole rahul 45 protsenti töötajatest. Ehkki soodustused on tööandja jaoks sageli arvestatav kulu, ei ole paljud töötajad nende üle üldse rõõmsad ega taju, et tegu on neile tehtud kingitusega. Soodustused muutuvad kergesti enesestmõistetavaks.

Asjaolu, et töötajad neile pakutavaid hüvesid ei märka, tuleb ilmekalt välja faktist, et 70 protsenti ettevõtetest leidis, et nad pakuvad töötajatele soodustusi, kuid vaid 53 protsenti töötajatest tundis, et nad neid saavad. Ligi pooled 41 protsenti töötajatest leidis, et neile soodustusi ei pakuta, samas kui seda tunnistas vaid veerand tööandjatest.