Nädala TOP TOP 5 | Erakonnad teevad suurpuhastust Elis Kusma, toimetaja , täna, 16:39

Ajakirjanike mahukas uurimistöö, mis paljastas, et mõnes erakonnas on rohkem kriminaalkorras karistatuid kui teises liikmeid, tõstatab vana küsimuse: kas poliitikasse on asja vaid meie koorekihil või peaks parteide liikmeskond olema justkui läbilõige ühiskonnast. Elame ju ometi riigis, kus karistusregistrisse on kantud iga teine Eesti elanik. Siiski näitab erakondade tegevus (olgugi et alles ajakirjanduse sekkumise peale) eluteel eksinud liikmete väljaheitmisel, et vähemalt ideaalid pole kuhugi kadunud.