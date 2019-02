Seisukoht | Lõbusat sea-aastat! 

Runneli põrsapõlveutoopia on nii erinev sellest, mis meil ühiskonnas toimub – iga väiksema valeväljendi või -liigutuse peale on kiun lahti. Peab hirmus hoolikas olema, et kõik, mis kõneled, oleks poliitiliselt korrektne; et riides oleksid ikka etiketi järgi ning et sa jumala pärast endale võõra või sobimatu sulestikuga kaaslast käevangu ei haaraks.

Ülehomme algab sea-aasta. Kõik ennustused ütlevad: sea-aasta ja põrsapõli käivad käsikäes.

Siga on Hiina horoskoobi tosina-aastase tsükli viimane loom. Viimane sellepärast, et ta on laisk, ja jõudis viimasena kohale, kui aastaid jagati. See tähendab, et ka algav sea-aasta on kokkuvõtete tegemise ja hingetõmbamise aeg. Üksteist aastat oleme usinasti tööd vihtunud, nüüd on õige aeg tehtu vilju nautida ja rõõmsalt püherdada selles, mille oleme kokku ahminud. Just nagu „Põrsapõlve“ luuletuses.