Jaanus Järs | Valija aabits – parteidest 

Partei väljendab oma liikmete poliitilisi huve ja taotleb võimu riigis või omavalitsuses. See sõna pärineb ladina keelest ja tähendab osa tervikust. Maarahvas võttis selle üle saksa keelest, kus parthei tähendas ka luure- või rüüstesalka. No umbes nagu Liivi sõja ajal mõisamehed. „Viimses reliikvias“ Ivo Schenkenbergi sõjasulased.

Eesti keeles kasutame partei tähenduses tavaliselt sõna erakond. Erakond on mittetulundusühing, kuhu võivad kuuluda vähemalt 18aastased Eesti vabariigi kodanikud või siin püsivalt elavad Euroopa Liidu kodanikud. Registreerimiseks peab erakond kokku saama vähemalt 500 liiget. Värvata ei tohi politseinikke, tegevteenistuses kaitseväelasi ja veel mõnd kõrget ametnikku.

Konnad, broilerid ja üksikkandidaadid

Liikmed peavad erakonnale ustavad olema. Selle järgi eristame juhte, lihtliikmeid, broilereid ja konni. Broilerid on eostatud ja välja hautud partei tagatoas. Parimal söödal on nad kosunud terveks ja priskeks, neil ei ole kõhklusi ega kahtlusi ning nad teavad, et kunagi saabub ka nende päev. Erakonna erakonn tegeleb ülehüppamisega. Konnakesed on hüpanud eri erakondadesse paar korda, suur erakonn aga 5–6 korda. Tegevus sõltub kohast partei üleriigilises valimisnimekirjas. Kui koht on kõrge, istub konn paigal ja ootab kärbest. Kui madal, siis valmistub järjekordseks hüppeks.

Eesti vabariigis on praegu umbes-täpselt 14 erakonda, mille liikmete arv on 507–14902. Neis on kokku üle 58 000 tubli kaasmaalase. Riigikogu valimistel 2019 osalevad kümne partei nimekirjad, kaks neist esimest korda. Mõelge, kuidas ajad on muutunud! Stagnaajal oli võimalus hääletada vaid ühe kommunistliku partei poolt. Nüüd aga esitas Ühendatud Vasakpartei koguni kaks nimekirja. Vabariigi valimiskomisjon valis neist pikema. Valimised juba enne valimisi!

Loeme siis meiegi need kümme võistlejat üle: Eesti Vabaerakond, Eesti Reformierakond, Erakond Eestimaa Rohelised, Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Elurikkuse Erakond, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, Erakond Eesti 200, Eesti Keskerakond, Eestimaa Ühendatud Vasakpartei, Isamaa Erakond. Selline parteide järjekord 12 valimisringkonnas selgitati välja liisuheitmise teel. Kontrollisin üle – ühtegi Liisut 1099 tubli kandideerija hulgas tõepoolest ei ole.

Registreeriti ka 15 tublit üksikkandidaati. Tahaks neilegi pöialt hoida, aga karm statistika ütleb, et 27 iseseisvusaasta jooksul pole seni ükski selline kandidaat riigikogusse valituks osutunud. See on vastus minu lapsikule küsimusele, miks on parteisid vaja. Veel on neid vaja mitmel praktilisel eesmärgil. Demokraatlikke parteisid selleks, et koondada liikmete tarku mõtteid. Autoritaarseid aga selleks, et võimendada nende juhtide eksimatuid seisukohti.