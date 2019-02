Juhtkiri | Unistuste Omniva? 

Häälekam osa neist on auru välja laskmiseks koondunud sotsiaalmeediagruppidesse. Seal kirjutatu ja ka Õhtulehes kirjeldatud juukseid katkuma panevad pakisaagad viivad järeldusele, et hiiliv optimeerimine ja järeleandmised teenuse kvaliteedis, millest on Omnivaga seoses kõnelenud ettevõtlus- ja IT-minister Rene Tammist, on paljude jaoks jõudnud väljakannatamatu piirini. Viimane mängib pakiäris kaardid eraettevõtetest konkurentide kätte, kuid tõstatab küsimuse riigiettevõtte tegevuse jätkusuutlikkusest.