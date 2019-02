Soovid eluaegset Beyoncé kontserdipiletit? Pead täitma ühe tingimuse 

Vastutasuks nõuab Beyoncé, et võistlusel osalejad peavad kuuks ajaks veganiks hakkama. Lauljanna, kel on Instagramis 123 miljonit fänni, kutsub neid üles toetama Greenprint Projecti, mis edendab osalist või täielikku üleminekut vegantoidule. Beyoncé ja Jay-Z toonitavad, et taimetoidu eelistamine parandab tervist, kuid ka keskkonda.