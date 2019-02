USA plaanib lahkuda külma sõja aegsest tuumaleppest 

Murelikumad sõjaeksperdid viitavad sellele, et USA lahkumine võib viia uue võidurelvastumiseni, kirjutab ABC News. Külmema kõhuga vaatlejad aga toovad esile, et Venemaa on INFi lepet juba aastaid rikkunud. See on ka USA lahkumise ajendiks - milleks, kui teine pool sellest nagunii kinni ei pea?