KANGELASLIKKUSE EEST TUNNUSTATUD VEDURIJUHT: sain rongi täpselt pidama, lapseni jäi natukene maad 

„Õnneks ei jooksnud laps kuhugi. Kartsin, et muidu peab veel kiiremini seisma saama,” meenutab Dmitri Sholitsev mullust augustipäeva, mis lõppes suure ehmatusega. Ta oli rongiga jõudmas Rahumäe jaama, kui äkitselt märkas: väike laps seisab keset raudteed. Kedagi lapsega kaasas ei ole, poiss aga on otse ees!

„Ma isegi ei uskunud, et midagi sellist võib juhtuda,” ütleb Sholitsev. Ta räägib, et vedurijuhi töö ongi selline, et peab tähele panema kõike, mis toimub rongi ees, mis külgedel.

Vedurist väljunud juht küsis kohe, kus on väikemehe vanemad. „Ta näitas kätega kuhugipoole, et seal on emme.” Kedagi ei olnud aga seal näha. Mis siis muud, kui laps kabiini kaasa! „Ütlesin, et lähme sõidame nüüd rongiga,” räägib Sholitsev, kes helistas kohe politseisse.