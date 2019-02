Bowie poeg ei luba isa eluloofilmis tema muusikat kasutada 

BBC Newsi teatel on filmi režissöör briti režissöör Gabriel Range. Võtted algavad juunis. Noort Bowie't kehastab seriaalidest „Lovesick“ ja „Edevuse laat“ tuntud Johnny Flynn, tema naist Angie't Jena Malone („Näljamängud“).

Kaks aastat tagasi vähki surnud Bowie poeg Duncan Jones, kes on Bafta auhinnaga pärjatud režissöör ja produtsent, väidab, et tema ja teiste omastega pole uue filmi asjus konsulteeritud. Tal polevat aimugi, millise kuju see võtab, vahendab BBC News.