Teeguru kinnitab: "Kui oled väsinud, paneb tee su magama ja kui vajad ergutust, annab energiat"  

„Kuigi tee on vee järel maailmas populaarsuselt teine jook, on Eesti pigem kohvimaa,“ tõdeb Siim Loog ja usub, et tee võiks näidata teed tervislikuma elu suunas. „Kui piparmünt rahustab ja pärnaõied toovad palaviku alla, siis teetaim on pigem adaptogeen. Kui oled väsinud, paneb ta su magama ja kui vajad ergutust, siis annab energiat,“ otsib tee Siimu sõnul alati kehas justkui tasakaalu. Sestap võib roheline tee, mida tuntakse ergutajana, su teinekord hoopis magama panna. Aga kui tahad kiiret energialaksu, joo kohvi. Tee kofeiini mõju on palju rahulikum.