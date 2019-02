Indrek Neivelt: mõelge vähem pensionifondi tootlikkusele 

Indrek Neivelt rääkis sotsiaalmeedias, milliste muredega on inimesed tema poole pöördunud. Tuleb välja, et pensionifondi vähene tootlikus on vaid üks paljudest probleemidest, mis eestlasi kimbutab. "Väga paljud ei saa oma nime all seda rääkida, sest kardetakse pankade kättemaksu. Sest neil on suured laenud peal. Ja seda nii ettevõtetel kui ka eraisikutel," ütleb Neivelt.

Neivelt selgitab, et inimesed ei peaks niivõrd mõtlema pensionifondi tootlikkusele. "Kui me käime kaubanduskeskustes või pangakontoris, siis seal räägitakse meile, kuidas mingi fond on hästi tootnud. Näidatakse, et meie fond on kõige parem. Aga paraku on see nii, et ilmselt kõik 23 tegutsevat fondi saavad näidata, et mingil perioodil, mingil kuupäeval, on just nemad parima tootlikkusega. Selline manipulatsiooni koht on alati olemas. Aga võib-olla ei keskenduks niivõrd numbritele ja keskenduks uuel nädalal sellele, kuidas edasi minna. Kuidas pensionifondi paremini juhtida. Kuidas ja mida teha panganduses, et oleks konkurentsi rohkem. Alates pensionist kuni pankadeni välja," sõnab Neivelt.