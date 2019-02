Kiirmoefirmat Zara nahutatakse logomuutuse eest  

Hispaania kiirmoefirma esitles uut logo, kus kaubamärgi nimi on saanud uue välimuse: varem hõredalt paiknenud tähed on nüüd üksteise otsas. Daily Maili teatel nurisevad paljud fännid Twitteris, et uut logo on halb lugeda. Üldine arvamus paistab olevat: miks parandada midagi sellist, mil midagi viga ei ole? Paljud kurdavad tühikute puudumise üle.