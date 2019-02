SKANDAAL: Pinki tütar on 3. eluaastast saadik püssi kõmmutanud 

Pinki motokrossiässast abikaasa Hart avaldas Instagramis video, kus nende seitsmeaastane tütar Willow jahipüssi paugutab. Uhke isa teatas oma fännidele, keda tal on ligi miljon, et tüdruk on juba päris terav sihtija ning alustas tulirelvast laskmist kolmeaastaselt.