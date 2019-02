Tütar hakkab Ozzy Osbourne'i nägu minema 

Iltalehti märgib, et hiljutisel sõbranna sünnipäevapeol torkas Kelly sarnasus Ozzyga eriti silma.

Ozzy Osbourne VIDA PRESS

Nooruses meelemürkidega maadelnud Kelly on alati tugeva kondiga olnud, kuid 2009. aastal USA saates „Tantsud tähtedega“ osaledes oli seltskonnastaar vägagi trimmis.

Kaalutõus ja -langus on aastatega kordunud, sest Kellyl on toiduga keerulised suhted. Ta on pihtinud, kuidas tal oli kombeks end pärast väsitavat trenni purju juua ning seejärel kõht pilgeni täis vitsutada.