Kellel kanep, kellel korgijook! Milliste narkokuritöödega on vahele jäänud parteide liikmed?

P.S. Et Vabaerakonnale ei tunduks, et nemad on taaskord välja jäetud, nagu juhtus Delfi valimiskompassi ja Postimehe peaministrikandidaatide intervjuudega, siis märgime siinkohal ära, et Vabaerakonnas on üks narkokurjategija, seda aastast 2010.