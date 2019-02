Elu Margus Vaher astub vägivalla all kannatavate naiste toetuseks välja: enamik mehi võtaks enne mürki, kui tõstaks kätt enda naise või lapse vastu Toimetas Jaanika Vilipo , täna, 14:27 Jaga:

Margus Vaher Teet Malsroos

Margus Vaher on kokku pannud rokkansambli KOBRA, mis koosneb viiest mehest, keda ühendab armastus vanakooli roki ja bluusi vastu, mida on kuulda ka nende esimesest singlist ”Nii ma siis lendan”. Koos võtsid mehed vastu otsuse, et nende esimene 6.märtsil toimuv kontsert saab olema heategevuslik ning kontserdi kogu tulu annetatakse naiste turvakodule.