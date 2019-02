JÄRJEKORDNE KANDIDAAT: New Jersey osariigi senaator loodab käia Barack Obama jälgedes 

Osav ja kirglik sõnamees Booker on üks tuntumaid demokraatide poliitikuid. Tema populaarsus, mis küll tänu sõnaosavusele ja meedias esinemisele on püsinud, sai hoogu 2012. aastal, mil Booker päästis oma naabri elu. Põlevasse majja tormanud ja naabrinaise välja tassinud Booker sai ise päästmise käigus vigastusi ja vajas haiglaravi. Rahvasõbra imagoga poliitikul on kombeks valijate teid lumest lahti lükata või neid oma kodus võõrustada. Orkaan Sandy ajal kutsus ta hulga New Jersey elanikke, kel endil kodud elektrita, oma koju õhtust sööma.