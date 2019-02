Ministri abielu lõpusirgel? Kas perekond Repsid lahutavad?  

Kuulujutud Mailise ja Agrise lahkuminekust on ringelnud juba mõnda aega, kuid kinnitust pole need seni saanud. Õhtulehe reporter helistas veel jaanuaris selguse saamiseks Repsile.

Naine ütles toona, et juttude aluseks on avalikud perepildid, kus paarike poseerib üksteisest eraldi. Ent mingeid lahutusplaane paar vähemalt sel hetkel ei haudunud – see mõtegi pani Repsi muigama.