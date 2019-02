Üheksa aastat kestnud festival Augustiunetus lõpetab 

„Pärast üheksat aastat on meie suurim soov endale ja Augustiunetusele pisut puhkust ja hingetõmbeaega lubada. Tegelikult on see suisa tungiv vajadus ja põhjalikult kaalutud ühine otsus. Aeg on pausi pidada, sõbrad, ja ütleme seda nukker-kergendava veendumusega.“

Peamine põhjus on see, et üha kasvav sündmus nõuab aina suuremat jaksu ja jõudsamat ettevalmistust ning tiim ei suuda seda hetkel oma aastaringsesse aastarütmi mahutada. „Selle tasakaalustamiseks on vaja tagasitõmbeaega. See aeg on käes. Unetute ideedepank on endiselt priske, kuid jõu taastamiseks peame pisut kosuma,“ kirjutavad nad.