Rahvusooper Estonia tähistab ooperisolisti Heli Veskuse 50. sünnipäeva „Tosca“ etendusega 

„Minu lemmikrolliks on mitmeid aastaid olnud just Tosca, mida olen laulnud üle 70 korra. Olen käinud ka Roomas Tosca radadel koguni kaks korda: Sant’Andrea della Valle kirikus, Palazzo Farneses ja Inglikindluses (Castel Sant’Angelo), mille müüridelt Tosca lõpuks alla viskub. Ma ei saa Roomas viibida ilma, et ma neid kohti ei külastaks,“ rääkis ooperisolist rolliks valmistumisest.