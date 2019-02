Lapsed küsivad nõu: kuidas saaks vaktsineerida vanematelt luba küsimata? 

Need lapsed on aga juba suureks kasvamas ning paljud neist ütlevad: vaktsineerimisvastasus on rumalus ja seab meid ohtu, kuidas saaksime ennast vanemate valikute eest kaitsta?

Ühes juriidilise nõu küsimiseks mõeldud lõimes on Minnesota osariigist pärit 15aastane noormees läbi kaevanud kõikvõimalikud seaduseklauslid, et vastust leida. „Kirjutan siia, sest olen vaktsiinivastase vanema 15aastane poeg. Viimased 4 aastat olen püüdnud oma emale selgeks teha, et vaktsiinid on ohutud. Tulemusteta. Nii et ma üritangi nüüd välja selgitada, kuidas saaksin ennast ilma ema nõusolekuta vaktsineerida lasta,“ kirjutab ta. Teda informeeritakse, et mõnes üksikus Ameerika osariigis tohib vähemalt 16aastane noor juba omal soovil vaktsineerimist nõuda. Washingtoni osariigis möllavad aga praegu leetrid, seda tänu vaktsineerimata lastele - või õieti nende vanematele.