Täna Tallinna külastav Krišjānis Kariņš juhib Lätis viitsütikuga pommi

Leedul ja Lätil on pärast taasiseseisvumist olnud presidendiks pikka aega kodumaalt eemal olnud inimene – leedukatel Valdas Adamkus ja lätlastel Vaira Vīķe-Freiberga. Nüüd on Läti kolmest Balti riigist ainus, mis on ka peaministri saanud välislätlaste hulgast. Selleks on mullu detsembris 54aastaseks saanud Krišjānis Kariņš. Mees ise kinnitab, et topeltkodakondusest ta loobuda ei kavatse, kuid oma tegevuses on ta kogu aeg kaitsnud ainuüksi Läti huve.

Nüüdsel valitsuskoalitsioonil on 100-liikmelises parlamendis 61 kohta, mis on väga suur ülekaal ja peaks andma valitsusele vabad käed teha mida iganes. Samas pole valitsus arvatavasti kunagi nii õhukesel jääl kõndinud ega olnud nii haavatav, kui ta on praegu. Asi on selles, et seitsmest parlamenti pääsenud poliitilisest jõust kuulub koalitsiooni tervelt viis parteid ehk erakordselt palju. See muudab valitsuse väga ebakindlaks ja kõikuvaks ning kohmakaks struktuuriks, mis võib igal hetkel plartsti kokku kukkuda. Pole ju kuigi kerge leida kompromisse viie erineva arusaama või seisukoha vahel! Ega ilmaasjata pole hakatud Kariņši valitsust nimetama kellamehhanismiga või viitsütikuga pommiks.

Eriskummaline on see, et kui seitsmest parlamendiparteist kuulub valitsuskoalitsiooni viis, siis opositsioonis on neid kolm. Pealtnäha ei ole see loogiline, kuid seletus on üsna lihtne. Asi on selles, et partei Kellele Kuulub Riik? (Kam pieder valsts, KPV LV) läks nendel valitsuskõnelustel pauguga lõhki, sest osa KPV liikmetest (11 saadikut) liitus koalitsiooniga, osa (viis saadikut) aga jäi opositsiooni. Viimaste hulka kuulus ka partei üks juhte Aldis Gobzems, kes 4. veebruaril visati parteist välja ning täna tegeleb ta juba uue partei moodustamisega.

Partei või valimisliit Saadikukohad seimis

KOALITSIOON

Uuskonservatiivne Partei 16