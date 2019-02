RASKE AMET: Krišjānis Kariņš juhib Lätis viitsütikuga pommi 

Leedul ja Lätil on pärast taasiseseisvumist olnud presidendiks pikka aega kodumaalt eemal olnud inimene – leedukatel Valdas Adamkus ja lätlastel Vaira Vīķe-Freiberga. Nüüd on Läti kolmest Balti riigist ainus, mis on ka peaministri saanud välislätlaste hulgast. Selleks on mullu detsembris 54aastaseks saanud Krišjānis Kariņš.