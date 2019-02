Koolides möllab konflikt: tüdrukute HPV-vaktsiini vastu võitlevad nii õpetajad kui ka lapsevanemad 

Kadrioru saksa gümnaasiumi õde Kersti Tamm nendib, et uut vaktsiini on vastu võetud nii ja naa. „On neid, kes on väga teadlikud ja vaktsineerivad. On neid, kes ei oska seisukohta võtta, ja on ka neid, kes konkreetselt keelduvad. Praegu võib öelda, et pooled vaktsineerivad ning teise poolde jäävad need, kes veel mõtlevad, ja need, kes on keeldunud.“

Kõige värskemad Õhtulehe uudised otse sinu postkasti Tallinna inglise kolledži kooliõe Liivi Brügeli sõnul on HPV-vaktsiin vanemate poolt suhteliselt hästi vastu võetud. „Osa vastava vanusegrupi neidusid olid juba enne vaktsineeritud. Vanemad olid maksnud ise vaktsineerimise eest. Kuna kõigi vaktsineerimiste korral on vajalik vanema allkirjastatud nõusolek, siis tütarlapsed seda ise otsustada ei saa. Meie koolis on HPV-vaktsiinist seni keeldunud 12 lapsevanemat.“

Brügel usub, et kuna inglise kolledži lastevanemate haridustase ja teadlikkus on tõenäoliselt keskmisest kõrgemad, siis on ka suhtumine laste vaktsineerimisse positiivne. On ka lapsi, kes ise tahaksid vaktsineerida, aga nende vanemad on vastu.

Tallinna tehnikagümnaasiumi meditsiiniõe sõnul on lapsevanemad uue vaktsiini hästi vastu võtnud. „Mõned üksikud on keeldunud, aga mõned mõtlesid pärast ka ümber. Kui eelmisel aastal nad esialgu ütlesid „ei“, siis sellel aastal olid nõus,“ sõnab meditsiinitöötaja. „Nagu teate, on vaktsineerimise kohta liikvel väga palju jutte. Meil on peaaegu kõik lapsed vaktsineeritud. Mõned üksikud, võib-olla kaks protsenti terves koolis, on keeldunud juba väikesest peale.“

Terviseamet: iga uus vaktsiin saab vastupanu osaliseks

Terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna peaspetsialisti Irina Filippova sõnul väljastati eelmisel aastal 12–14aastaste tütarlaste vaktsineerimiseks kokku 21 300 HPV-vaktsiini doosi, mis kõik on neile ka manustatud.

Koolilastele manustatakse Filippova sõnul kolme vaktsiini. 12–14aastastele tüdrukutele inimese papilloomiviiruse (HPV) vaktsiini, mida süstitakse kaks annust 6–13kuulise intervalliga. 13aastased saavad leetrite-punetiste-mumpsi vaktsiini (MMR) teise annuse ning 15–16aastased difteeria-teetanuse-läkaköha vaktsiini (dTpa) kuuenda annuse.