TUGITOOLIS SPORTLANE | Kadi Kullerkann: pole vahet, kas olen nais- või meessportlane, trenni teeme ikka samamoodi 

Lisaks peatuti pikemalt naistespordi hetkeolukorral ning spekuleeriti, millise tõuke naiskonna edu noortele tüdrukutele võiks anda. Saate lõpuosas selgitas ülikooliharidust USAs omandanud Kullerkann, miks ameeriklased endasse nii meeletult usuvad ning kui mugav elu teisel pool lompi on. Või kas ikka on? Sest tuleb välja, et Filipiinidel võib profivõrkpalluri elu sarnaneda koguni kuninga kassi omale.