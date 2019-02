KUULA | Metsatöllu uues loos teeb kaasa ka Marta Laan 

„Soodes ja rabades võib praegugi veel kohata virvatuld. See on nagu kaunis neid, kes kõige oma võluga meelitab sind jätma oma kodu, talu ja armsamaid. Naiivselt võid veel loota, et su randmetele seotud punased kaitsepaelad kodustelt päästavad sind ilu lummusest. Ent looduses on omad seadused ning plaanid,” kirjeldab uut lugu Metsatöllus rahvapille mängiv Lauri Õunapuu.