INIMESED PAHASED: miks ei saanud „Eesti laulu“ esimeses poolfinaalis säutsuda ja kuhu kadusid laulude tõlked?

Paljud nurisesid ka selle üle, et ei saa saate ajal „säutsuda“ ja häštäägida. Helemäe sõnul oli see toimetuslik otsus ja sellel aastal puuduvad säutsud nii poolfinaalides kui ka finaalis.

Kui eelmisel aastal oli „Eesti laulu“ kõne hind 0,96 eurot, siis tänavu on see 1,60 eurot. Helemäe selgitab, et hääletamise hind on muutumatuna püsinud aastaid. „Ajakohastasime hinna.“

Kui eelnevatel aastatel on inimesed saanud hääletada enda lemmiku poolt pärast kõikide võistluslaulude ärakuulamist, siis tänavu avati esmakordselt hääletusliinid juba otsesaate alguses. „Hääletusliinid on avatud saate algusest, et inimestel oleks piisavalt aega oma lemmiku poolt hääletada,“ lausub Helemäe. „Esimene poolfinaal näitas ehedalt, et selline hääletussüsteem kedagi ebavõrdsesse olukorda ei sea – finaali pääsesid nii esimesena üles astunud The Swingers kui ka viimasena esinenud INGER.“