VASTUOLULINE PLAAN: sakslased tahavad endises koonduslaagris avada vorstimuuseumi 

Põhjenduseks tuuakse, et muuseumi praegune asukoht on jäänud külastajatele kitsaks. Kokku kaalusid vorstisõbrad 25 võimalikku uut asukohta ning välja valiti Mühlhausenis asuv maatükk, kus aastatel 1944 - 1945 asus Buchenwaldi koonduslaagri nõndanimetatud B-laager Martha II. Seal hoiti 700 Poolast ja Ungarist toodud juudi naist, kes töötasid läheduses asunud natside relvavabrikus.

See ei tähenda veel, et vorstimuuseum endisesse koonduslaagrisse ka tuleb, sest kohalik juudi kogukond on vorstisõprade plaanist šokeeritud. Juudikogukonna juht Reinhard Schramm ütles ajalehele Bild, et tema ema tapeti gaasiga koonduslaagris ning vorstimuuseumi rajamine koonduslaagrisse tekitaks talle uusi piinu ja kannatusi.