Kraussi tõhusad puhastusvahendid on võitnud südameid – nüüd on need saadaval ka Solarises!

Eesti firma Krauss on võitnud paljude koduperenaiste südamed sellega, et nende tooted on uskumatult tõhusad. Suurest edust tiivustatuna on Krauss toonud turule kaks uut efektiivset toodet, milleks on katlakivieemaldaja ja üldpuhastusaine. Hea uudis on see, et alates 1. veebruarist on tooted müügil ka Tallinnas Solarise keskuses.