Piirivalvurid juhatasid udus eksinud ja Venemaale sattunud kalurid tagasi kaldale 

Mootorkelkudel liikunud kalurid suunati kaldale ning kutsuti menetlustoiminguteks kordonisse. Pooleteise tunni möödudes märkasid piirivalvurid taas samas piirkonnas, et kaks jalgsi liikunud kalurit olid ekslikult sattunud üle ajutise kontrolljoone ning liikunud mõne meetri jagu Venemaa poolel. Mustvee kordoni hõljukipatrull võttis Eesti kalamehed pardale ning toimetas üksikasjade selgitamiseks kordonisse.

Ühtviisi kehv oli eile ennelõunal ilm mõlemal pool piiri, sest kella 13 paiku teatas Venemaa Föderatsiooni piirivalve Mustvee piirivalvuritele, et pidasid kinni motokoeral liikunud kodaniku, kes oli niisamuti ekslikult ajutist kontrolljoont ületanud.

Mustvee kordoni juht Jalmar Ernits tuletab kaluritele meelde, et ilmaolude halvenedes ja järvel orientiiri kaotades tuleb jääda ühele kohale paigale ning viivitamatult ühendust võtta lähima kordoniga, et vajalikud juhised ja abi võimalikult kiiresti saabuks. „Järvele minnes tuleks kaasa võtta lisaks kalastusvarustusele ja isikut tõendavale dokumendile ka laetud mobiiltelefon, milles on kordoni kontaktnumber. Lisaks tuleks enese turvalisuse tagamiseks kaasa võtta ka navigatsioonivahend ning enesele selle kasutamine selgeks teha“, lisas Ernits.