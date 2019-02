Soomlaste värske eurolaulja sai teise lapse 

Üheskoos Soome haiglasarjas „Pulss“ mängiva staaripaari esikpoeg Bruno tuli ilmale 2016. aasta septembris. Iina on pidanud mõlema raseduse ajal võtteplatsil oma kõhtu peitma. „Olen kogu aeg mõne leti taga, kaust käes, või mind on paigutatud teiste inimeste taha,“ rääkis näitlejatar mullu novembris. „Kui me kanderaamiga haiglasse suundume, on minust vist ainult pea näha.“