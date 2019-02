Lauljatari näotätoveering oli vaid kaval reklaamitrikk! 

Sel neljapäeval aga avaldas Kelsey sotsiaalmeedias video „Kuidas ma 300 dollari eest kogu maailma vapustasin“. Kelsey kinnitas, et tätoveering, mis ei hiilanud just tõetruudusega, polnudki ehtne. See oli vaid reklaamtrikk, et inimesed kuulaksid tema uut singlit „Harry“ ja vaataksid muusikavideot, mille väntamine läks maksma vaid 300 dollarit.