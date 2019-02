Elu Evelin Ilves tõrjuti ballilt: mind ei ole sinna kutsutud peale Kadriorust lahkumist Kroonika , täna, 07:53 Jaga:

Heaks tavaks on, et eelmised presidendipaarid ja endiste riigipeade lesed on olnud vabariigi aastapäeva ballile kutsutud, kuid endist esileedit Evelin Ilvest (50) pole seal viimasel kolmel aastal näha olnud.