Sünne Valtri küsib enda disainkäekottide eest hingehinda! 

Sünne Valtri Tiina Kõrtsini

Endise menubändi Patune Pool solist Sünne Valtri (36), kes võistleb "Eesti Laulul" looga "I`ll Do it My Way", lükkas mullu käima oma disainkäekottide äri. Moebisnis on riskantne, eriti siis, kui sa tuled turule uue tegijana ja kõrgete hindadega – Valtri kõige odavam ridikül maksab 110 eurot ja kõige kallim 240 eurot, mis on pool miinimumpalgast.